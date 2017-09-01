Мирча Луческу: «Я заложил фундамент игры сборной Украины»

Автор: Владимир Шевелев 0

Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу работает ныне в сборной Турции. Перед матчем квалификации ЧМ-2018 с Украиной заявил, что причастен в становлении игры украинцев.

«Я не хотел бы играть против Украины. Я горжусь, что восемь моих футболистов из «Шахтера» сейчас в сборной. Я заложил фундамент и вижу у них мой стиль игры. Когда я начал работать на Украине, тут все играли с либеро и использовали персональную опеку. Успех «Шахтера» стал примером, что можно играть зрелищно, в атаку, эффективно.

Хорошо, что Шевченко решил ничего не менять в игре своей сборной. Украина – первая в группе по владению мячом. У украинцев хорошая молодежь, которая сильна физически. Отмечу, что большинство футболистов давно играют вместе. Сборная Турции будет рассчитывать на свою технику, самоотдачу и опыт. Я вызвал тех, для которых это последний шанс сыграть на международном турнире», — сказал Луческу.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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