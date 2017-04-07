Мирча Луческу: «Верю ли я, что «Спартак» стимулирует соперников «Зенита»? Возможно, но меня это не интересует»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Мирча Луческу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о возможной стимуляции соперников сине-бело-голубых со стороны «Спартака».  Также румынский специалист вновь высказался о несправедливом судействе.

«Верю ли я, что «Спартак» стимулирует соперников «Зенита»? Возможно, но меня это не интересует.

Меня больше волнуют другие вещи: в последней игре «Спартака» Илья Кутепов просто взял и с большой любовью положил игрока «Оренбурга» на траву в своей штрафной площадке. Но никто об этом не говорит. Если бы этот момент был бы с нами — в прессе бы всю неделю это муссировали», — заявил Луческу.

«Зенит» в турнирной таблице РФПЛ занимает третье место с 42 очками, отставая от лидирующего «Спартака» на 6 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Советский Спорт

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