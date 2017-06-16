Мирча Луческу требует у «Зенита» около 4 млн евро и готов обратиться в ФИФА

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу по-прежнему не расторг контракт с клубом. 71-летний румынский специалист отказался подписывать документы, потому что его не устроили условия прекращения сотрудничества с «Зенитом».

Луческу хочет получить от клуба из Санкт-Петербурга зарплату, полагающуюся ему до конца соглашения. Это около 4 миллионов евро.

Стороны продолжают вести переговоры. Луческу сообщил «Зениту», что может обратиться в ФИФА, чтобы получить неустойку.

Луческу после одного сезона в «Зените» был отправлен в отставку. Команду возглавил итальянец Роберто Манчини.

Фото: Global Look Press

Источник: Ziare.com