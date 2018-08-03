Мирча Луческу: «Россия приятно удивила на чемпионате мира»

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу оценил выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Нынешний наставник сборной Турции по футболу дал похвальную оценку Станиславу Черчесову, возглавлявшего российскую сборную на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Я следил за сборной России и поражен тем, как она изменилась после нашего контрольного матча в Москве. Я приятно удивлен тем, как команда менялась от матча к матчу, в зависимости от соперника. Станислав Черчесов проделал огромную работу за этот период.

Теперь у сборной России больше энтузиазма и амбиций, чем было до чемпионата мира. Спустя пять матчей она стала совсем другой командой, более уверенной в себе. Но мы должны попытаться отыграть хороший матч, как сделали это в Москве. И посмотрим, чем это закончится», — заявил румынский специалист.

После «Зенита» Луческу возглавил сборную Турции, которая в июне перед началом ЧМ провела товарищеский матч с Россией (1:1). 7 сентября сборные России и Турции вновь встретятся между собой в рамках Лиги наций. С петербургским клубом 71-летний наставник выиграл Суперкубок России в 2016 году.

Фото: Global look Press

Источник: Sport24