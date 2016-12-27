Мирча Луческу: «Россия и Украина для меня — одна и та же страна»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Луческу

Тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об адаптации после переезда из Украины. Специалист не испытывал никаких проблем по приезде в Петербург.

«После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня — одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения — тоже.

В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и за этот город.

«Зенит» нельзя рассматривать отдельно от Петербурга. Клуб обязан соответствовать уровню его истории, традиции и культуры», — рассказал Луческу.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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