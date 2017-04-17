Мирча Луческу: «Промес уже перерос уровень РФПЛ. Скоро он уедет в более сильный чемпионат»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о «Спартаке». Также румынский специалист выразил мнение, что Квинси Промес перерос уровень РФПЛ.

«Мы изучили последние игры Спартака — для нас по составу не было сюрпризов. Исключение — я ожидал скорее видеть Кутепова, чем Джикию. Я хотел бы отметить всю команду — это цельный коллектив. Но Промес уже перерос уровень РФПЛ, и думаю, что скоро он уедет в более сильный чемпионат.

Кокорин? Не хочу пока делать анализ по всем игрокам. Были моменты, где он должен был действовать иначе, терял мячи. По своим кондициям и объему работы это один из лучших наших игроков. Но он допускает очень много ошибок. Будь он более собран в каждом эпизоде, то не уступал бы и Промесу.

Что касается Смольникова, видно, что он много пропустил. Он был хорош в атакующих действиях, опасно действовал, неплох был и в обороне. Если бы он был в игровом тонусе, то сделал бы совсем другую передачу в конце — отдал бы Дзюбе мяч в ногу, и тот бы забил. Игорь пока еще не достиг оптимальной формы», — заявил Мирча Луческу.

После 23-х туров «Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка. «Зенит» расположился на третьем месте с 43 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат