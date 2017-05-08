Мирча Луческу покинет «Зенит» по окончании сезона

Вчерашнее поражение «Зенита» от «Терека» (0:1) обеспечило чемпионский титул «Спартаку». Это событие поставило точку в пребывании Мирчи Луческу на посту главного тренера петербуржцев.

71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.

Его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соузаили Чезаре Пранделли.

«Зенит» занимает третью строчку в таблице РФПЛ, пропустив вперед «Спартак» и ЦСКА.

Фото: Cергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс