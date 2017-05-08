Мирча Луческу покинет «Зенит» по окончании сезона

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Мирча Луческу

Вчерашнее поражение «Зенита» от «Терека» (0:1) обеспечило чемпионский титул «Спартаку». Это событие поставило точку в пребывании Мирчи Луческу на посту главного тренера петербуржцев.

 71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.

Его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соузаили Чезаре Пранделли.

«Зенит» занимает третью строчку в таблице РФПЛ, пропустив вперед «Спартак» и ЦСКА.

Фото: Cергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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