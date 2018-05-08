Мирча Луческу: «Манчини не виноват в том, что сейчас происходит в «Зените»»

Мирча Луческу поделился мнением о состоянии петербургской команды в нынешнем сезоне РФПЛ. Румынский специалист возглавлял «Зенит» с мая 2016 по июнь 2017 года.

«Роберто Манчини не виноват в том, что сейчас происходит в «Зените». В клубе сложная ситуация. В прошлом сезоне «Зенит» набрал даже больше очков, чем в этом. Было пропущено меньше голов и больше забито. У нас было перспективное будущее с российскими игроками. Первый сезон в новой команде всегда даётся тренеру нелегко. Шаг за шагом надо выстраивать отношения с игроками, узнавать своих футболистов и футболистов команд-соперников. Второй год в команде для тренера идёт уже намного проще. Грустно, что в этом сезоне всё получилось именно так. Мне обидно за команду, за игроков, за болельщиков. Я видел последние матчи и расстроен, что «Зенит» не смог сделать больше. Надеюсь, в следующем сезоне дела у клуба пойдут лучше», — сказал Луческу.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24