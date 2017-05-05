Мирча Луческу: «Из-за судей мы потеряли около восьми очков»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал состояние поля арены «Санкт-Петербург» в преддверии матча с грозненским «Тереком». Также специалист рассказал о травмах Ивана Новосельцева и влиянии судей на турнирную таблицу РФПЛ.

«Тренироваться на арене «Санкт-Петербург» перед «Тереком», скорее всего, не будем. Я сам сегодня съезжу на новый стадион, посмотрю поле. Но не думаю, что что-то изменилось радикально. Погода этому не способствовала. Но будем надеяться, что газон все же окажется лучше, чем в прошлый раз. Я даже обращался к руководству клуба с вопросом – можно ли с «Краснодаром» сыграть на «Петровском», если поле на арене «Санкт-Петербург» не будет соответствовать нашей игре. Мне сказали, это нереально. Поэтому мы обязаны сыграть оба оставшихся домашних матча на новом стадионе.

Иван Новосельцев полностью восстановился. Травмы же были мышечные и разные. Ему теперь остается только ждать подготовительного периода, когда снова будет много контрольных матчей. Там он сможет показать свою мощь и силу. Иван, к сожалению, очень многое потерял в течение всего года из-за тех травм, что его преследовали.

Заявление «Краснодара» о влиянии на судей даже нет желания комментировать. Если я и комментирую судейство, то только в тех ситуациях, когда мы теряем очки. А мы потеряли около 8 очков. Я никогда не говорил, что это были преднамеренные ошибки, просто отмечал те ошибки, которые допустили судьи. По большому счету у меня есть правдивые аргументы. Рука, в которую попал мяч после прострела Смольникова в матче со «Спартаком», тоже теоретически могла повлиять на результат встречи», — заявил Луческу.

Напомним, что на данный момент «Зенит» с 52 очками расположился на второй строчке в таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Спартака» — 8 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс