Мирча Луческу и Игорь Лебедев высказались в защиту Кокорина и Мамаева. Хронология падения

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заключенных в СИЗО на два месяца, все активнее пытаются защищать. Тренер Мирча Луческу и член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев призывают прекратить «травлю» игроков.

«То, что произошло, это грустно. Я знаю, Кокорина, он хороший парень и хороший футболист, у нас были отличные отношения, – сказал Мирча Луческу, работавший с Александром Кокориным в «Зените», а сейчас тренирующий сборную Турции. – Сейчас слишком много используют его имя в медиа. Если бы это был обычный человек, то никакого скандала бы не было. Они бы просто принесли извинения, пожали бы руки, извинились, оплатили бы ущерб. Если бы это были не Кокорин или Мамаев, а какой-нибудь Воровски, никто бы об этом не говорил больше. Я их не оправдываю, но хотел бы их защитить. Я был зол, когда увидел видео, не понимаю как такое могло произойти. Нужно быть аккуратным с наказанием, выбрать наиболее адекватную меру наказания».

«Мамаев и Кокорин с братом арестованы на два месяца. Вот такая цена одной ночной бесконтрольной безумной прогулки. Жизнь наказала Кокорина и Мамаева за их преступление, — написал член исполкома РФС Игорь Лебедев в своем микроблоге в Twitter. — Считаю необходимым прекратить травлю, которая развернулась в СМИ в последнее время. Подумайте об их семьях и родных».

Адвокат Александра Кокорина — Татьяна Стукалов также считает, что рассмотрение дела Главным следственным управлением ГУ МВД России не соответствует его тяжести: «Из публикации в СМИ усматривается, что дело передано в ГСУ из-за большого общественного резонанса, но такое основание законом не предусмотрено, поэтому принцип равенства прав сторон предполагает, что защита и обвиняемые могут потребовать принятия дела судом присяжных в МГС».

27-летний Александр Кокорин, выступающий за «Зенит», и 30-летний Павел Мамаев, являющийся игроком «Краснодара», в компании своих друзей участвовали в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. МВД возбудило в отношении Кокорина и Мамаева уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», наказание по которой может составить 7 лет лишения свободы. Кокорин и Мамаев отправлены в СИЗО «Бутырки» до 8 декабря.

Вся информация о деле Кокорина и Мамаева:

13 октября, суббота

Адвокат Кокориных: «Побои на видео не предполагают содержания под стражей»

Избитый чиновник за 100 миллионов рублей готов помириться с Кокориным и Мамаевым

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о готовности принять Кокорина и Мамаева в команду «Ахмат»

12 октября, пятница

Суд арестовал четвертого фигуранта дела Александра Кокорина и Павла Мамаева

Павел Мамаев обжалует заключение под стражу 15 октября

Александр Самедов: «Должна быть очень веская причина, чтобы Мамаев и Кокорин так поступили»

Сослан Гатагов поддержал Александра Кокорина: «Не судите по одному поступку, не зная, какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы»

«Зенит» заменил баннер с Александром Кокориным в аэропорту на Артема Дзюбу

У российских клубов нет солидарного решения о том, чтобы не предлагать контракты Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Кокорин и Мамаев доставлены в карантинные камеры «Бутырки»

Жена Павла Мамаева заявила о шантаже и получении угроз

11 октября, четверг

Александр Кокорин и Павел Мамаев помещены в СИЗО на два месяца

Кокорина и Мамаева отвезли в Бутырский следственный изолятор, Смолов их поддержал

Суд заключил Павла Мамаева под стражу

Брат Кокорина дал показания против Мамаева

Адвокат Павла Мамаева попросил суд изучить видео из кафе

Александр Кокорин и Павел Мамаев заключены под стражу

Секретарь Общественной комиссии: «Кокорин и Мамаев были готовы к тому, что их арестуют»

Александр Кокорин обратился с извинениями в зале суда

Заседание по Мамаеву задерживается — его адвокат не приехал

Борис Деркач: «Семь лет в одиночной камере не каждый просидит»

«Краснодар» может взыскать 30 миллионов евро у Павла Мамаева

МВД опубликовало видео допроса Александра Кокорина и Павла Мамаева

Отчим Александра Кокорина: «Саша хотел извиниться перед Паком, ему не дали такой возможности»

Павел Мамаев может подать встречный иск на водителя, которого избил

Хоккейный клуб запретил Александру Кокорину и Павлу Мамаеву посещать домашние игры команды и буфет на арене

10 октября, среда

Александр Кокорин и Павел Мамаев признали вину

Александр Кокорин отправился в камеру вслед за своим другом

МВД: «Мамаев – подозреваемый в рамках дела по статье «Хулиганство», он задержан»

Александр Кокорин пришел в полицию

Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист не явился на допрос

Кокорин не явился на допрос в отведенное время

Мамаев летом сбежал со сбора «Краснодара»

Павел Мамаев прибыл на допрос в ГУ МВД

Александр Кокорин и Павел Мамаев до сих пор не явились для дачи показаний

Отец Павла Мамаева находился в федеральном розыске по делу о разбое

Шесть адвокатов отказались защищать Александра Кокорина и Павла Мамаева

Кокорин и Мамаев не пришли в полицию — их принудительно доставят в участок к 15 часам

Отец Павла Мамаева назвал «чертями» руководство «Краснодара»

Александр Кокорин ответил на звонок пранкера: «Сижу ровно»

Дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева будет вести главное управление МВД Москвы

Пранкеры позвонили Сергею Фурсенко и узнали его мнение касательно инцидента с участием Александра Кокорина

Юрий Семин: «Кокорин и Мамаев предали свою профессию»

9 октября, вторник

РФС может пожизненно дисквалифицировать Кокорина и Мамаева



Кокорин и Мамаев не приехали на допрос

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в полицию на Александра Кокорина и Павла Мамаева

Избитый Александром Кокориным и Павлом Мамаевым водитель прокомментировал произошедшее

«Краснодар» направил заявление в РФС о расторжении контракта с Павлом Мамаевым

Кокорина лишили школьного стенда

Жена Мамаева опровергла слухи о своем разводе с футболистом

Владимир Жириновский посоветовал отправить Кокорина и Мамаева в Сирию

Кокорин и Мамаев разнесли вагон «Сапсана»

Кокорин и Мамаев пели Gangnam Style, избивая чиновника Пака

Мария Захарова: «Представляете: не пробил пенальти – получи стулом в табло»

Дмитрий Песков: «Кремль обратил внимание на ситуацию с Мамаевым и Кокориным»

РПЛ: «Хулиганам не место в футболе!»

Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны

Жена Павла Мамаева Алана подала на развод

Александр Кокорин и Павел Мамаев предлагали 5 млн рублей за видео с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака

«Зенит» сделал официальное заявление о ситуации с Александром Кокориным

В сети появилось видео, в котором видно, как Александр Кокорин и Павел Мамаев избивают водителя ведущей Ольги Ушаковой

«Зенит» намерен расторгнуть контракт с Александром Кокориным

Появилось видео с водителем ведущей Первого канала, которого избили Александр Кокорин и Павел Мамаев

«Краснодар»: «Наложим на Мамаева максимальный штраф, отстраним от тренировок и сделаем все, чтобы разорвать контракт»

Полиция завела уголовное дело по факту избиения Кокориным и Мамаевым водителя ведущей Первого канала

Юрист о драке: «Кокорину может грозить до 8 лет тюрьмы»

Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала

8 октября, понедельник

Опубликовано видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака

Возбуждено уголовное дело за побои с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева

Пресс-служба «Краснодара» о драке Мамаева: «Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Это личное дело футболиста»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника в московском кафе

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей», Mash , «Спорт-Экспресс»