Мирча Луческу: «Дзюба стал капитаном, потому что были проблемы с судейством, и нужен был капитан-россиянин для диалога с арбитрами»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поведал о трансфере Ивановича и преобразовании защитной линии. Румынский специалист также рассказал о мотивах назначения Артема Дзюбы капитаном команды.

«Иванович сегодня вышел справа. Это очень важный трансфер для нас. Он универсал и может закрыть сразу две позиции: и правого и центрального защитника, тем более, что у нас отсутствует давно Новосельцев, и давно у нас не было других альтернативных вариантов. А Смольникову еще нужно время для того, чтобы он начал играть в основном составе.

Об уровне Ивановича, конечно, нет смысла говорить – просто хотел посмотреть его на позиции правого защитника. В дальнейшем посмотрим: где больше будет в нем нуждаться команда, там и будем его использовать. Это для нас очень хороший трансфер, и думаю, что его большой опыт поможет нашей команде.

Хотелось бы, чтобы те люди, которые анализируют и комментируют это назначение Артема Дзюбы капитаном, поняли, какой был мотив этого назначения. В первую очередь, были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин – капитан, который мог бы иметь диалог с судьями. Ну и Дзюба на 90 процентов, всегда практически, игрок основного состава. То есть, он практически всегда будет на футбольном поле.

В-третьих, это самое важное, он всегда несет положительные эмоции и в раздевалке, и на футбольном поле, и в тренировочном процессе. Он уважаем всеми игроками. Если выбрать другого россиянина, то это был бы, наверное, Анюков. Но он немногословен, будем говорить так. Это был единственный вариант и мой лучший вариант.

Но, правда, я обращаю внимание, что когда Данни будет на футбольном поле, исторически капитан команды, повязка будет у него. Пока это Дзюба, и я думаю, что сделал правильный выбор.

В межсезонье появилось шесть новичков, а заявить в Лигу Европы можно было только троих, мне было очень сложно выбрать троих из шести. Трансфер Ивановича был реализован на финишной прямой. Естественно, он должен был попадать в список. Эрнани тоже должен был попадать в список, потому что это будущее нашей команды. И третий игрок – это Цаллагов. Зная о том, что может легко получить желтые карточки Хави, а другого игрока нет на этой позиции, выбрали именно Цаллагова. Очень жаль, что не попал Молло и также очень жаль Лунева», – рассказал Луческу.

После 17 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на 5 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»