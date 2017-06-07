Мирча Луческу: «До сих пор жду от «Зенита» офиициального уведомления об увольнении»

Экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о руководстве своего бывшего клуба. Румынский специалист раскритиковал сине-бело-голубых.

«Зенит»? Я до сих пор жду от них официального уведомления об увольнении. На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне никто даже не позвонил. А ведь я принес команде более 100 миллионов евро с трансферов Гарая, Халка и Витселя. И руководство так со мной обошлось», — подытожил тренер.

Напомним, Луческу возглавил петербуржцев перед началом прошлого сезона. С ним клуб выиграл Суперкубок России и занял третье место в РФПЛ, не сумев попасть в Лигу чемпионов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Gazeta Sporturilor