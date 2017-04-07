Мирча Луческу: «Дмитрий Селюк – паразит, живущий на одном игроке»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу раскритиковал известного агента Дмитрия Селюка. Также специалист поделился мнением о предстоящем сопернике петербуржцев, махачкалинском «Анжи».

«Анжи» опасен настроем игроков. Им нечего терять в Петербурге, поэтому они сделают всё, чтобы добиться положительного результата. Я анализировал все последние матчи махачкалинцев. В какой-то мере команде просто не везло в проигранных матчах. Махачкалинцы играли достаточно хорошо. Это команда атакующего плана, хотя завтра, думаю, соперники в первую очередь сосредоточатся на обороне и контратаках.

Селюк постоянно что-то комментирует. Он не имеет права даже заезжать в Россию и Украину, а позволяет себе комментировать всё. Мы играли с «Челси» в Лондоне, он приехал в отель разговаривать с молодыми бразильцами, чтобы взять их под своё крыло, а я выставил его из гостиницы. До сих пор этот паразит живёт только на одном хорошем игроке — Яя Туре», — заявил Луческу.

Напомним, что после 21 тура «Зенит» с 42 очками расположился на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ. У идущего на первом месте «Спартака» на шесть очков больше.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат