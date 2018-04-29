Миодраг Божович может покинуть тульский «Арсенал» в конце сезона

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович дал понять, что может покинуть свой пост в ближайшее время. У черногорского специалиста по окончании сезона заканчивается срок контракта с тульской командой.
– Этот сезон завершается. Были ли у вас какие-то разговоры с руководством клуба о будущем сезоне? Есть желание остаться в Туле?
– Нет, этот вопрос пока не обсуждали, будем разговаривать после окончания чемпионата.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что в услугах Божовича заинтересован «Зенит».
Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»