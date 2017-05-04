Минспорт предложил упростить ввоз шампанского для ЧМ-2018 в Россию

Министерство спорта предложило упростить правила ввоза в Россию шампанского. Предложение связано с проведением в нашей стране Кубка конфедераций и ЧМ-2018.

По условиям спонсорских контрактов ФИФА для организации и проведения мероприятий потребуется ввоз алкоголя, а именно шампанского от иностранных спонсоров, которое не может быть замещено шампанским российского производства. Французский винодельческий дом Taittinger является лицензиатом ФИФА с 2013 года. Компания является эксклюзивным поставщиком шампанского для ФИФА.

Согласно условиям проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций, правительство России вводит льготы для ввоза товаров, необходимых для проведения этих мероприятий. Такие товары освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов, для них могут быть упрощены процедуры таможенного декларирования и контроля. Но специальные таможенные процедуры не распространяются на подакцизные товары, в частности на алкоголь. Сейчас закон о регулировании алкогольной отрасли не предусматривает исключений для алкоголя, ввозимого для организации и проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций. Предложение министерство спорта предусматривает освобождение шампанского для мероприятий ФИФА от получения лицензий на оборот алкогольной продукции, регистрации в ЕГАИС и маркировки специальными акцизными марками.

Кубок конфедераций 2017 пройдет в России с с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира примут 11 городов с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: портал проектов нормативных правовых актов

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»