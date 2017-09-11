Мино Райола: «Я не верю в проект «Милана»

Автор: Евгений Морозов 0

Джанлуиджи Доннарумма

Мино Райола, агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, оценил перспективы клуба. Он не верит в хорошее будущее команды.

«Я не имею ничего против генерального директора Фассоне и спортивного директора Мирабелли. Есть только одна проблема: я не верю в их проект.

Доннарумме пообещали определенные вещи, которые не были выполнены.

Странно, что ему не дали капитанскую повязку, хотя при переговорах о продлении контракта они предлагали нам это, не мы об этом просили», – сказал Райола

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Джанлуиджи Буффон: «Не думаю, что «Реалу» стоит приобретать Доннарумму»

Роналду

Представители «Милана» провели встречу агентом Криштиану Роналду

На матче «Милана» и «Университати» установлен рекорд посещаемости в квалификации Лиги Европы

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 