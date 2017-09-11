Мино Райола: «Я не верю в проект «Милана»

Мино Райола, агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, оценил перспективы клуба. Он не верит в хорошее будущее команды.

«Я не имею ничего против генерального директора Фассоне и спортивного директора Мирабелли. Есть только одна проблема: я не верю в их проект.

Доннарумме пообещали определенные вещи, которые не были выполнены.

Странно, что ему не дали капитанскую повязку, хотя при переговорах о продлении контракта они предлагали нам это, не мы об этом просили», – сказал Райола

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia