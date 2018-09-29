Мино Райола в ноябре проведет переговоры с «МЮ» по поводу будущего Поля Погба

Автор: Евгений Морозов 0

Поль Погба

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ноябре проведет встречу с агентом полузащитника Поля Погба Мино Райолой, чтобы решить вопрос о по поводу спекуляций о дальнейших планах француза на «Олд Траффорд». 25-летний футболист рад выступать за «Юнайтед» в данный период карьеры и доволен жизнью в Англии.

Но предполагается, что его личные отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью – единственный фактор, который поспособствовать потенциальному уходу игрока.

Райола встретится советом директоров «МЮ», чтобы получить ясность с их намерениями в будущем. Погба и его агент хотели бы узнать, насколько клуб верит в Моуринью, и будет ли руководство продолжать поддерживать тренера, если результаты команды не улучшатся.

Фото: Global Look Press
Источник: Tribalfootball

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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