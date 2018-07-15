Мино Райола продвигает трансфер Поля Погба в «Барселону»

Автор: Михаил Серебряков 0

Поль Погба

Поль Погба может сменить команду. Мино Райола, агент хавбека «Манчестер Юнайтед», предложил «Барселоне» осуществить трансфер француза.

Несколько дней назад Райола провел собрание с представителями каталонского клуба в спортивном комплексе «Барселоны».

На встрече 50-летний агент отметил, что его клиент Погба не против сменить команду.

Напомним, 25-летний хавбек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году.

В сезоне-2017/18 Погба провел за «МЮ» 33 матча и забил шесть голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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