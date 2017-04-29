Мино Райола предложил Джанлуиджи Доннарумму «Интеру»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Доннарумма

Мино Райола, агент вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, предложил услуги игрока «Интеру». Китайские владельцы «Интера» не прочь приобрести 18-летнего голкипера сборной Италии и уже начали соответствующие переговоры.

Однако «Милан» если и согласится продать Доннарумму, то только зарубежному клубу. Предполагается, что контакты Райолы с «Интером» – не более чем тактический ход во время переговоров с «Миланом» о новом контракте вратаря.

Последнее предложение «Милана» составило 3,5 миллиона евро в год плюс капитанская повязка для Доннаруммы. Райола  добивается включения в контракт пункта о том, что он получит 15% от суммы продажи голкипера в другой клуб.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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