Мино Райола предложил Джанлуиджи Доннарумму «Интеру»

Мино Райола, агент вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, предложил услуги игрока «Интеру». Китайские владельцы «Интера» не прочь приобрести 18-летнего голкипера сборной Италии и уже начали соответствующие переговоры.

Однако «Милан» если и согласится продать Доннарумму, то только зарубежному клубу. Предполагается, что контакты Райолы с «Интером» – не более чем тактический ход во время переговоров с «Миланом» о новом контракте вратаря.

Последнее предложение «Милана» составило 3,5 миллиона евро в год плюс капитанская повязка для Доннаруммы. Райола добивается включения в контракт пункта о том, что он получит 15% от суммы продажи голкипера в другой клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia