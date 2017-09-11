Мино Райола: «Пауло Дибала покинет «Ювентус»

Известный футбольный агент Мино Райола порассуждал на тему нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Голландец выразил уверенность в том, что аргентинец покинет «старую синьору».

«Дибала? Думаю, что он уйдет из «Ювентуса». В его возрасте нелегко быть лидером. Уверен, что он сможет успешно выступать за «Реал» или какой-нибудь из манчестерских клубов», – заявил Райола.

Аргентинец провел за туринцев три игры в текущем сезоне Серии А. В этих матчах он забил за «бьянконери» 5 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: RAI Sport