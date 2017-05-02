Мино Райола: «Операцию провели успешно»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович еще выйдет на футбольное поле. Об этом сообщил агент футболиста Мино Райола.

«Златан перенес успешную операцию на колене. Он пройдет полный восстановительный курс. Ибрагимовчи не получил травму, которая привела бы к окончанию карьеры.

Операцию провели доктора Фредди Фу и Фолькер Музаль в Питтсбурге. Златан начал там реабилитацию. Ибрагимович будет оставаться под наблюдением докторов Фу и Музаля на протяжении восстановительного курса.

На это время футболист и медики недоступны для интервью. Обновленная информация будет предоставляться позднее», – сказал Райола.

В текущем сезоне АПЛ Ибрагимович забил 17 мячей и сделал пять голевых пасов.

Фото: Global Look Press
Источник: Manchester Evening News

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