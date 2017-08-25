Мино Райола: «Месси должен уйти из «Барселоны»

Мино Райола прокомментировал возможный переход форварда «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити». Футбольный агент считает, что аргентинцу пора уехать из Испании.

«Такой игрок, как Месси, должен попробовать себя в другом клубе, чтобы доказать свое величие. «Барселоне» же нужна перестройка.

Трансферного рынка как такового больше не существует. Теперь игроков покупают страны, а это не футбол. 200-миллионные трансферы станут обыденностью», — сказал Райола.

Фото: Global Look Press

Источник: marca