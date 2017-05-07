Мино Райола: «Колени Златана настолько сильные, что врач попросил его приехать по завершении карьеры для их изучения»

Хирурги, оперировавшие нападающие «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в США на этой неделе, признались, что были шокированы состоянием колен футболиста. Врачи хотят в дальнейшем исследовать их.

«У Златана настолько сильные колени, что врачи признавались, что никогда не видели ничего подобного.

У Ибрагимовича нереальные колени для футболиста, который играет уже 20 лет. Они идеальны, никаких повреждений.

Колени Златана настолько сильные, что врач попросил его приехать по завершении карьеры для их изучения. Эти люди работают в лучшем научно-исследовательском институте, занимающимся коленями и связками», – рассказал агент Ибрагимовича Мино Райола.

Фото: Global Look Press

Источник: Expressen