Мино Райола: «Гвардиола как человек абсолютный ноль. Он трус и пес»

Футбольный агент Мино Райола в очередной раз раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу. Он назвал его трусом и псом.
О личных качествах Пепа
«Гвардиола – фантастический тренер. Как человек он абсолютный ноль. Он трус, пес. Он как классический священник: «Делай, что я говорю, и не делай того, что я делаю».
Если «Манчестер Сити» в этом году выиграет Лигу чемпионов, это обстоятельство подчеркнет, насколько превосходный он тренер, но мне это будет ненавистно».
О том, что тренер вынудил Ибрагимовича уйти из «Барселоны», и тот не выиграл Лигу чемпионов-2011
«В коридорах «Уэмбли» тем вечером я следовал за ним. И только вице-президент «Милана» Адриано Галлиани остановил меня. К счастью для Гвардиолы».
Об отношениях Пепа и Златана
«Гвардиола сказал Златану обращаться к нему с любой просьбой и жалобой, но потом стал игнорировать игрока, не давал ему играть.
Он даже не говорил Златану «привет». Так же Гвардиола поступал и с Максвеллом, а он милый парень.
Поэтому я просто посоветовал Златану припарковать его «Феррари» на месте тренера».
Фото: Global Look Press
Источник: Mirror