Мино Райола: «Гвардиола как человек абсолютный ноль. Он трус и пес»

Автор: Евгений Морозов 0

Пеп Гвардиола

Футбольный агент Мино Райола в очередной раз раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу. Он назвал его трусом и псом.

О личных качествах Пепа

«Гвардиола – фантастический тренер. Как человек он абсолютный ноль. Он трус, пес. Он как классический священник: «Делай, что я говорю, и не делай того, что я делаю».

Если «Манчестер Сити» в этом году выиграет Лигу чемпионов, это обстоятельство подчеркнет, насколько превосходный он тренер, но мне это будет ненавистно».

О том, что тренер вынудил Ибрагимовича уйти из «Барселоны», и тот не выиграл Лигу чемпионов-2011

«В коридорах «Уэмбли» тем вечером я следовал за ним. И только вице-президент «Милана» Адриано Галлиани остановил меня. К счастью для Гвардиолы».

Об отношениях Пепа и Златана

«Гвардиола сказал Златану обращаться к нему с любой просьбой и жалобой, но потом стал игнорировать игрока, не давал ему играть.

Он даже не говорил Златану «привет». Так же Гвардиола поступал и с Максвеллом, а он милый парень.

Поэтому я просто посоветовал Златану припарковать его «Феррари» на месте тренера».

Фото: Global Look Press
Источник:  Mirror

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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