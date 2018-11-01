Министр спорта Калининградской области: «В «Балтике» тяжелая финансовая ситуация»

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко рассказал о финансовых проблемах «Балтики». Игрокам уже несколько месяцев не платят деньги.

«В настоящее время «Балтика» продолжает выступление в чемпионате ФНЛ, команда лицензирована РФС для выступления в текущем сезоне. Основными источниками финансирования «Балтики» являются спонсорские средства и средства от деятельности, приносящей доход.

Также финансовую помощь клубу оказывает правительство Калининградской области. В связи с тяжелым финансовым положением «Балтики» руководство клуба в настоящее время прорабатывает вопрос по выходу из кризисной ситуации», – заявила Ищенко.

После 19 туров «Балтика» набрала 19 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Фото: ФК «Балтика»

Источник: ТАСС