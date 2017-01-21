Мило Райола требует для Доннаруммы оклад в 10 миллионов евро в год

Агент Доннаруммы высказал руководству «Милана» требование повысить оклад юного голкипера. Если «Милан» найдет такие средства и согласится, то 17-летний вратарь станет самым высокооплачиваемым игроком в Серии А.

Мино Райола требует для своего клиента зарплату в 10 миллионов евро в год.

По имеющимся данным, «Милану» будет сложно принять эти условия от 17-летнего вратаря. Сейчас совершается переход «россонери» к китайским владельцам, планы которых относительно голкипера неизвестны.

На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом Серии А является форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, зарабатывающий 7,5 миллиона евро в год.

Контракт Доннаруммы действует до 2018-го года.

В текущем сезоне 17-летний вратарь принял участие в 19 матчах Серии А, в 7 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press

Источник: Rai Sport