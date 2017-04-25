Миланский «Интер» предложил контракт Диего Симеоне

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Диего Симеоне

Руководство «Интера» по-прежнему заинтересовано в услугах главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. В прошлом аргентинский специалист выступал в составе «черно-синих».

Китайский холдинг Suning Group предлагает специалисту 4-летний контракт, условия по зарплате может выдвинуть сам Симеоне. Также тренеру будет предоставлен большой трансферный бюджет. Будущее Симеоне в «Атлетико» будет зависеть от итогового выступления команды в Лиге чемпионов. В полуфинале «Атлетико» сыграет с «Реалом».

«Интер» также рассматривает кандидатуру главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, чей контракт истекает по окончании сезона-2016/17. В текущем сезоне «нерадзурри» идут на седьмом месте в Серии А, набрав 56 очков после 33 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: fcinter1908.it

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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