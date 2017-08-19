«Милан» не хочет выплачивать Мбайе Ньянгу бонусы в случае его трансфера

Автор: Дмитрий Темников 0

Ньянг

Игрок «Милана» Мбайе Ньянг и руководство итальянцев не могут прийти к взаимному согласию по поводу продажи форварда. Разногласия мешают его переходу в другой клуб.

Новое руководство «Милана» не готово выплачивать бонусы Ньянгу, ведь договоренность об этом с прошлыми владельцами команды была заключена устно. По некоторым данным, футболист рассчитывает получить бонусы в случае своей перепродажи. Как известно, претендентом на трансфер 22-летнего игрока считается «Спартак», который хочет приобрести Мбайе за 18 миллионов евро.

Как известно, «россонери» пытаются убедить француза перейти в московский клуб. Футболист же не желает выступать за чемпионов России, собираясь продолжить выступления в командах из топ-европейских первенств.

Фото: Global Look Press
Источник: Сайт журналиста Ди Марцио

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