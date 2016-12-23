«Милан» стал семикратным обладателем Суперкубка Италии

В Катаре прошел 29-й по счету розыгрыш Суперкубка Италии. «Милан» оказался сильнее «Ювентуса» и в седьмой раз в своей истории поднял над головой этот трофей.

Суперкубок Италии

ЮВЕНТУС – МИЛАН 1:1 (1:1) (3:4 — серия пенальти)

Доха. 23 декабря.

Стадион: «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд». 15000 зрителей

Судья: Антонио Дамато (Италия)

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Сандро (Эвра, 33), Хедира, Маркизио, Стураро (Лемина, 79), Пьянич (Дибала, 67), Игуаин, Манджукич.

«Милан»: Доннарумма, Абате (Антонелли, 102), Палетта, Романьоли, Де Шильо, Куцка, Локателли (Пашалич, 74), Бертолаччи, Бонавентура, Бакка (Лападула, 102), Сусо.

Голы: 1:0 — Кьеллини (18), 1:1 — Бонавентура (38).

Предупреждения: Лихштайнер (35), Романьоли (43), Куцка (58), Де Шильо (70), Игуаин (120).

18 (10) удары (в створ) 18 (7)

17 фолы 21

11 угловые 5

5 офсайды 0

52 % владение мячом 48

По началу инициативой владел «Ювентус», что и дало результат. Миралем Пьянич навесил с углового, а Кьеллини без особых проблем послал мяч в ворота. После пропущенного гола «Милан» оживился и сравнял счет. Джакомо Бонавентура, после навеса Сусо, головой переправил мяч в ворота Буффона. Второй тайм был с множеством моментов у обеих команд. Карлос Бакка даже попал в перекладину. В дополнительные 30 минут матча команды победителя не определили. Мяч правда побывал в сетке ворот «Милана», но был отменен из-за офсайда. В серии пенальти сильнее оказались «россонери». Джанлуиджи Буффон провел 600-й матч за «Ювентус».

Фото: официальный твиттер «Милана»

Источник: еженедельник «Футбол»