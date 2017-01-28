«Милан» собирается арендовать Лукаса Окампоса

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Окампос

«Милан» проявляет интерес к хавбеку «Марселя» Лукасу Окампосу. Клуб может арендовать игрока этой зимой.

«Россонери» рассматривают возможность аренды аргентинца до окончания сезона с правом последующего выкупа, сумма которого оценивается в 8 миллионов евро. Сообщается, что провансальцев устраивает такой вариант вариант.

Прошлым летом Окампос был арендован «Дженоа».

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 17 игр и записал на свой счет три гола.

Фото: Global Look Press

ИсточникCorrieredellosport

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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