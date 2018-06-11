«Милан» просмотрит Александра Головина на ЧМ-2018

Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов «Милана». Также российским футболистом интересуется ряд европейских грандов.

Руководство «россонери» отправит своих представителей на матч открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия с целью просмотреть 22-летнего россиянина, сообщают СМИ.

Контракт Головина с ЦСКА рассчитан до конца июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро. В этом сезоне Александр провел 27 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Арсенала», «Челси», «Ювентуса», «Наполи» и «Монако». Матч открытия турнира между сборными России и Саудовской Аравии, выступающими в группе A, состоится 14 июня на стадионе «Лужники».

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato