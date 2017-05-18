Милан» предложит «Торино» за Белотти 60 млн евро и Ньянга или Поли

Руководство «Милана» планирует летом приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти. Директор туринского клуба Джанлука Петрачи на прошлой неделе уже встречался в офисе миланской команды со спортивным директором «Милана» Массимилиано Мирабелли.

В контракте Белотти с «Торино» прописаны отступные в 100 миллионов евро для иностранных клубов. Миланцы хотят снизить эту сумму. «Милан» оценивает 23-летнего форварда сборной Италии в 60 миллионов евро и готов включить в сделку своих игроков. Предпочтительный вариант для «Торино» — нападающий М’Байе Ньянг и полузащитник Андреа Поли.

В текущем сезоне Андреа Белотти провел за «быков» 33 матча в Серии А, забил 25 мячей и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»