«Милан» повторил антирекорд 34-летней давности, Глушакова проверит ФСБ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 26 декабря.

1. «Милан» повторил антирекорд 34-летней давности

Клуб не может забить гол в чемпионате Италии на протяжении четырех игр подряд.

2. ФСБ проверит Дениса Глушакова

Футболист подозревается в даче взятки полицейским. 

3. Александр Головин и Денис Черышев попали в список ста лучших игроков

По версии испанской газеты «Marca».

4. Криштиану Роналду забил, выйдя на замену в матче национального чемпионата

Впервые за 5 лет.

5. Футболист сборной Франции пожертвовал 330 000 долларов призовых от ЧМ-2018 на благотворительность

Блез Матюиди — человек.

Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Neymar

Защитник ЦСКА вызван в сборную России, Неймар хочет вернуться в Ла Лигу, рекорд Гарри Кейна. Главные новости дня

лига чемпионов

Сборная России проиграла Швеции, реформы в Лиге чемпионов, трансферные цели «Реала» и «Ювентуса». Главные новости дня

Мамаев и Кокорин

Матчи Кубка России, Кокорину и Мамаеву продлили арест до февраля, Азар близок к переходу в «Реал». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 