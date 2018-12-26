«Милан» повторил антирекорд 34-летней давности, Глушакова проверит ФСБ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 26 декабря.

1. «Милан» повторил антирекорд 34-летней давности

Клуб не может забить гол в чемпионате Италии на протяжении четырех игр подряд.

2. ФСБ проверит Дениса Глушакова

Футболист подозревается в даче взятки полицейским.

3. Александр Головин и Денис Черышев попали в список ста лучших игроков

По версии испанской газеты «Marca».

4. Криштиану Роналду забил, выйдя на замену в матче национального чемпионата

Впервые за 5 лет.

5. Футболист сборной Франции пожертвовал 330 000 долларов призовых от ЧМ-2018 на благотворительность

Блез Матюиди — человек.

Фото: Сергей Дроняев

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