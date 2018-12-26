«Милан» повторил антирекорд 34-летней давности, Глушакова проверит ФСБ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 26 декабря.
1. «Милан» повторил антирекорд 34-летней давности
Клуб не может забить гол в чемпионате Италии на протяжении четырех игр подряд.
2. ФСБ проверит Дениса Глушакова
Футболист подозревается в даче взятки полицейским.
3. Александр Головин и Денис Черышев попали в список ста лучших игроков
По версии испанской газеты «Marca».
4. Криштиану Роналду забил, выйдя на замену в матче национального чемпионата
Впервые за 5 лет.
5. Футболист сборной Франции пожертвовал 330 000 долларов призовых от ЧМ-2018 на благотворительность
Блез Матюиди — человек.
Фото: Сергей Дроняев