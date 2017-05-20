«Милан» потратит на летние трансферы 150 миллионов евро

Автор: Лидия Дидык 0

Милан

Стал известен летний трансферный бюджет «Милана». Клуб планирует потратить большую сумму на трансферы. 

В межсезонье итальянский клуб намерен купить 5-6 новых игроков на общую сумму 150 миллионов евро.

Среди трансферных целей «Милана» – форварды Альваро Мората («Реал»), Андреа Белотти («Торино»), Никола Калинич («Фиорентина»), защитники Фаузи Гулям («Наполи»), Маттео Дармиан («МЮ»), хавбеки Франсеск Фабрегас («Челси») и Франк Кессиэ («Аталанта»).

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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