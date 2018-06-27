«Милан» отстранен от Лиги Европы за нарушение финансового фэйр-плей

УЕФА вынес наказание «Милану» за нарушение правил финансового фэйр-плей. Итальянский клуб не сможет принять участие в Лиге Европы.

Палата под председательством Жозе да Куньи Родригеша пришла к выводу, что итальянский клуб нарушил принципы ФФП, в частности, правило бюджетного баланса.

«Милан» не примет участия в ближайшем розыгрыше еврокубков, в который он пробьется на протяжении следующих двух лет. Фактически это означает, что клуб пропустит Лигу Европы в сезоне-2018/19. «Милан» ранее получил право на участие в этом турнире, заняв 6-е место в серии А.

В 2017 году президентом «Милана» стал китайский предприниматель Йонхонг Ли. После этого клуб провел масштабную трансферную кампанию.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА