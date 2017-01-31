«Милан» отказался продавать Юрая Куцку в Китай

Полузащитник «Милана» Юрай Куцка попал в сферу интересов одного из китайских клубов. Итальянский клуб отказался продавать словацкого футболиста.

Сообщается, что за 29-летнего словака было предложено 10 миллионов евро, но итальянцы ответили отказом, поскольку Куцка – игрок стартового состава, к тому же до закрытия зимнего трансферного окна ему не успели бы найти замену.

В 17 матчах текущего чемпионата Италии на счету хавбека 2 гола и одна результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: calciomercato