«Милан» отказался продавать Юрая Куцку в Китай

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Куцка

Полузащитник «Милана» Юрай Куцка попал в сферу интересов одного из китайских клубов. Итальянский клуб отказался продавать словацкого футболиста.

Сообщается, что за 29-летнего словака было предложено 10 миллионов евро, но итальянцы ответили отказом, поскольку Куцка – игрок стартового состава, к тому же до закрытия зимнего трансферного окна ему не успели бы найти замену.

В 17 матчах текущего чемпионата Италии на счету хавбека 2 гола и одна результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источникcalciomercato

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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