«Милан» отдал Ньянга в аренду «Уотфорду»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Ньянг

«Уотфорд» объявил об аренде нападающего «Милана» М′Байе Ньянга. По окончании сезона англичане смогут выкупить 22-летнего французского форварда.

Аренда Ньянга обойдется «Уотфорду» в 750 тысяч евро, а выкуп игрока, который станет обязательным после 10 голов в АПЛ, – в 18 миллионов.

В этом сезоне Ньянг провел 18 матчей в серии А, забил 3 гола и отдал 3 голевых паса.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Уотфорда»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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