«Милан» отдал Ньянга в аренду «Уотфорду»

«Уотфорд» объявил об аренде нападающего «Милана» М′Байе Ньянга. По окончании сезона англичане смогут выкупить 22-летнего французского форварда.

Аренда Ньянга обойдется «Уотфорду» в 750 тысяч евро, а выкуп игрока, который станет обязательным после 10 голов в АПЛ, – в 18 миллионов.

В этом сезоне Ньянг провел 18 матчей в серии А, забил 3 гола и отдал 3 голевых паса.

M’Baye Niang joins on loan til the end of the season. #watfordfc have the option on a permanent move in the summer:https://t.co/PTgFJ9ISx6 pic.twitter.com/EHzOuptcBT

— Watford FC (@WatfordFC) 26 января 2017 г.