«Милан» окончательно перешел в руки новых владельцев

Долгие переговоры подошли к концу. Владелец «Милана» Сильвио Берлускони завершил сделку по продаже клуба китайскому консорциуму.

Fininvest – компания, принадлежащая Берлускони, выступила с официальным заявлением о завершении сделки по продаже 99,93% акций клуба консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки оценивается в 370 миллионов евро. Покупатель также обязался вложить в развитие клуба значительные деньги и погасить все долги клуба, оценивающиеся в 220 миллионов евро.

В текущем сезоне «Милан» занимает шестое место в Серии А с 57 очками после 31 тура. Последнее «скудетто» «россонери» брали в 2011 году.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Милан»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»