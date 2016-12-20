«Милан» не вылетел в Катар на Суперкубок Италии

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Милан

Делегация «Милана» не смогла отправиться в Доху. В Катаре должен проходить матч за Суперкубок Италии.

Команда должна была вылететь в Доху сегодня во второй половине дня, но рейс сначала был задержан на полтора часа, а затем и вовсе отменен. Причина — технические неполадки самолета «Милана», который сейчас находится в Лондоне.

Вылет перенесен на завтра, на 18.00 по московскому времени. «Ювентус» должен прибыть в Доху в 10 утра. Матч между командами состоится 23 декабря в 19.30.

Фото: Global Look Press

ИсточникMilan News

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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