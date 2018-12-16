«Милан» не будет выкупать Игуаина, тренер отправил фанатам ваучеры на бесплатную выпивку. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 декабря.

1. «Милан» не будет выкупать Гонсало Игуаина

Руководство клуба не хочет тратить 36 миллионов евро.

2. Тибо Куртуа установил антирекорд

Бельгиец пропустил 21 мяч в первых 16 встречах за мадридский клуб.

3. «Челси» намерен пожизненно запретить фанатам посещать матчи клуба

Из-за расизма.

4. Жозе Моуринью недоволен бездействием руководства «Манчестер Юнайтед»

Специалист недоволен, что за две недели до открытия трансферного окна в клубе нет определенности.

5. Главный тренер «Саутгемптона» отправил фанатам ваучеры на бесплатную выпивку

Маркетинг дня.

Фото: Global Look Press

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