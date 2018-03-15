«Милан» намерен приобрести Эдинсона Кавани этим летом

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Эдинсон Кавани

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани может вернуться в Италию грядущим летом. Игроком интересуется «Милан».

Итальянский клуб требует от французов включить нападающего в рамках сделки по трансферу Джанлуиджи Доннаруммы.

«ПСЖ» собирается пригласить нового главного тренера, а также обновить состав команды. В списке новых игроков присутствует голкипер «Милана», который дал согласие на переезд в Париж.

В этом сезоне уругваец сыграл в 26 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Premium Sport

 

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