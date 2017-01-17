«Милан» намерен арендовать Жерара Деулофеу

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Деулофеу

«Милан» избрал своей трансферной целью полузащитника «Эвертона» Жерара Деулофеу. «Россонерри» близки к аренде испанца.

«Милан» охотится за винегром «Эвертона» Жераром Деулофеу с конца декабря прошлого года. На днях в итальянской прессе появилась информация о том, что испанец видит продолжение своей карьеры только в «Милане».

Согласно имеющимся данным, представители игрока ведут активные переговоры с обоими клубами и, судя по всему, соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

Однако сообщается, что «Милан» сможет взять хавбека лишь в аренду, без возможности обязательного или возможного выкупа. Все дело в том, что «Барселона», чьим воспитанником является Деулофеу, имеет право обратного выкупа, которое исключает возможность другого клуба приобрести трансфер футболиста на постоянной основе.

За последние 2 сезона Жерар Деулофеу принял в составе «Эвертона» участие в 45 матчах и отметился 4 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Вадим Павлов

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