«Милан» нацелился на Серхио Агуэро и Обамеянга

Новое китайское руководство «россонери» намеренно укрепиться летом. Их приоритетами являются Серхио Агуэро и Пьер-Эмерик Обамеянг, главным тренером может стать Роберто Манчини.

В летнее трансферное окно новые управленцы «Милана» готовы потратить на укрепление состава более 100 млн €. Основные кандидаты на усиление атаки – Серхио Агуэро и «Манчестер Сити» и Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд). Шейхи «Сити» готовы расстаться с Агуэро не менее, чем за 80 млн €.

Новым главным тренером «Милана» новые боссы видят Роберто Манчини, раньше возглавлявшего «Интер» и «Манчестер Сити». При этом китайцы готовы дать Манчини полную свободу на трансферном рынке и в управлении клубом.

В этом сезоне «Милан» занимает седьмое место в Серии А после 22-ух туров, набрав 37 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Corrieredellosport