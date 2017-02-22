«Милан» летом планирует приобрести Сеска Фабрегаса

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Фабрегас

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в Италии. По информации источника, в услугах 29-летнего испанца заинтересован «Милан», готовый сделать предложение о трансфере игрока во время летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что хавбек также интересен китайскому «Гуанчжоу Эвергранд», который готов заплатить за него 40 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, контракт Фабрегаса с «Челси» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне испанец провел за лондонский клуб в АПЛ 16 матчей, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Skysports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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