«Милан» готов заплатить за Белотти 75 млн евро и Ньянга

Автор: Антон Муша 0

Белотти

«Милан» по-прежнему рассчитывает приобрести нападающего Андреа Белотти. Стало известно о новом предложении, которое «красно-чёрные» сделали «Торино».

«Россонери» готовы заплатить за 23-летнего игрока 75 млн евро и отдать в «Торино» нападающего М’Байе Ньянга. Ранее «быки» отклонили несколько предложений «Милана» о покупке Белотти. Сам футболист не раз выражал свои симпатии миланскому клубу. В контракте Белотти прописана сумма отступных в 100 млн евро, однако она не распространяется на клуба Серии А.

В сезоне-2016/17 Андреа Белотти забил 26 голов в 35 матчах чемпионата Италии и стал третьим бомбардиром турнира.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Антон Муша

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