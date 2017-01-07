«Милан» готов потратить 150 миллионов евро в зимнее трансферное окно

Руководство «Милана» готово серьезно потратиться на усиление состава команды. Речь идет о более, чем 150-миллионном вложении в зимнюю трансферную кампанию.

По информации источника, главными целями «россонери» являются нападающие Доменико Берарди, Федерико Бернардески и Бальде Кейта, выступающие за «Сассуоло», «Фиорентину» и «Лацио» соответственно, а также защитник «Вильярреала» Матео Мусаккьо.

Напомним, что на данный момент «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А пятое место, имея в активе 33 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Skysports