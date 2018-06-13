«Милан» готов обменять Джанлуиджи Доннарумму в «Челси» на Альваро Морату

Альваро Мората намерен покинуть «Челси». И может продолжить карьеру в Италии.

За 25-летнего испанца «россонери» согласны предложить взамен вратаря Джанлуиджи Доннарумму. В этом сезоне испанец сыграл в 31 матче и забил 11 голов.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов продать голкипера за 70 миллионов евро. Месяц назад в «Милан» из «Наполи» перешел вратарь Хосе Рейна.

«Челси», в свою очередь, может расстаться с голкипером Тибо Куртуа, у которого через год заканчивается контракт. При этом приоритетом лондонцев остается страж ворот «Ромы» Алиссон.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport