«Милан» договорился с «ЛА Гэлакси» об аренде Златана Ибрагимовича

Автор: Евгений Морозов 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вернется в «Милан» на правах аренды. Об сообщает итальянское СМИ.

«Россонери» договорились с американским клубом об аренде 37-летнего шведа сроком на полгода. В личном контракте Ибрагимовича с «россонери» на арендный срок прописана зарплата 2,2 миллиона евро.

Экс-игрок сборной Швеции выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 61 матче он забил 42 гола.

Ранее Ибрагимвочи в интервью Vanity Fair сказал, что ему нравится следить за миланцами и похвалил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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