«Милан» будет просматривать Алексея Миранчука на матче Россия – Саудовская Аравия

Автор: Михаил Серебряков 0

Миранчук

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Милана». Ранее сообщалось,что итальянский клуб проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

Главный тренер итальянской команды Дженнаро Гаттузо и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли собираются 14 июня посетить матч-открытие ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии.

Они собираются лично увидеть игру российского футболиста. В минувшем сезоне Миранчук провел в составе «Локомотива» 41 матч, забил восемь голов и сделал 8 результативных передач.

Помимо Саудовской Аравии, сборная России сыграет с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb.com

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