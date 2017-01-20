«Милан» арендует Жерара Деулофеу с опцией обязательного выкупа за 18 миллионов евро

«Милан» близок к приобретению Жерара Деулофеу. «Россонерри» возьмут испанца в аренду с опцией обязательного выкупа.

Переговоры «Эвертона» и «Милана» о трансфере испанского полузащитника Жерара Деулофеу вышли на финишную прямую. Итальянцы арендуют 22-летнего футболиста за 500 тысяч евро с опцией обязательного выкупа за 18 миллионов евро.

Ожидается, что Деулофеу станет единственной покупкой «Милана» в январское трансферное окно из-за проблемного процесса передачи прав на клуб китайским инвесторам.

В текущем сезоне футболист сыграл 13 матчей за «Эвертон» во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.

Всего же за последние 2 сезона Жерар Деулофеу принял в составе «Эвертона» участие в 45 матчах и отметился 4 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports